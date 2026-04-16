MANPADS Threat: कैसे एक ‘अजीब’ नाम वाले हथियार ने ईरान में करोड़ों के अमेरिकी जेट्स की हवा निकाल दी, इनसाइड स्टोरी

Iran War : मौजूदा ईरान युद्ध में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत और करोड़ों डॉलर की कीमत वाले लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे हथियार से मात मिल रही है जिसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इस हथियार का नाम मैनपैड्स है। यह कोई बहुत बड़ा रडार या विशालकाय मिसाइल लॉन्चर नहीं है, बल्कि एक सैनिक के कंधे पर रखकर दागी जाने वाली छोटी सी मिसाइल है। इसी छोटे से हथियार ने आसमान में अजेय होने के अमेरिकी वायुसेना के भ्रम को तोड़ दिया है।