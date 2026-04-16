16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में LeT के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर फायरिंग, गंभीर रूप से हुए घायल

लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। आमिर गंभीर रूप से घायल। हमला पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क की अंदरूनी हलचल की ओर इशारा करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Apr 16, 2026

आमिर हमजा पर फायरिंग

आमिर हमजा पर फायरिंग

Firing on Aamir Hamza: लाहौर से आतंकी गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय हुआ है। इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर लाहौर के एक न्यूज चैनल के कार्यालय के बाहर गोलीबारी कर दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आमिर पर लाहौर में हुई फायरिंग

लाहौर में हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने अचानक फायरिंग कर आमिर हमजा को निशाना बनाया। यह पहली बार नहीं है जब उन पर हमला हुआ हो। इससे पहले मई 2025 में भी उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। उस समय भी वे बाल-बाल बचे थे। इस बार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

जानिए कौन हैं आमिर हमजा

आमिर हमजा ने 1985-86 के बीच कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की थी। उन्हें इस संगठन का प्रमुख विचारक और प्रचारक माना जाता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, वे संगठन की केंद्रीय सलाहकार समिति का हिस्सा रहे और बाहरी संबंधों को संभालने में भूमिका निभाते थे। वे संगठन के साप्ताहिक अखबार के संपादक भी रह चुके हैं और प्रचार सामग्री तैयार करने में सक्रिय थे।

आमिर का आतंकी नेटवर्क

आमिर हमजा का नाम भारत सहित कई देशों में आतंकी गतिविधियों से जोड़ा गया है। साल 2010 के आसपास वे संगठन के विशेष अभियानों और फंडिंग गतिविधियों में शामिल थे। साल 2018 में पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के बाद उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में जैश-ए-मनकाफा नामक अलग गुट बनाकर गतिविधियां जारी रखीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह गुट जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग और ऑपरेशन से जुड़ा रहा है।

ये भी पढ़ें

ईरान के विदेश मंत्री अराघची की चेतावनी, अमेरिका की नाकेबंदी से होंगे खतरनाक परिणाम
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Apr 2026 02:11 pm

Published on:

16 Apr 2026 02:10 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में LeT के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर फायरिंग, गंभीर रूप से हुए घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज स्ट्रेट पर तनावः ईरान की धमकी, हमला हुआ तो बंधक बनाए जाएंगे अमेरिकी सैनिक

IRGC
विदेश

ईरान के पास वो कौन सा 'सीक्रेट' हथियार है, जिसके आगे बेबस हुए अमेरिकी फाइटर जेट्स?

MANPADs Missile
विदेश

ईरान में मोसाद के 4 जासूस गिरफ्तार

Spies arrested in Iran
विदेश

ईरान के विदेश मंत्री अराघची की चेतावनी, अमेरिका की नाकेबंदी से होंगे खतरनाक परिणाम

विदेश

सीज़फायर के बाद फिर शुरू होगा युद्ध? 21 अप्रैल से ईरान में सभी स्कूलों में होंगी ऑनलाइन क्लासेज़ शुरू

Online classes in Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.