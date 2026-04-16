पाकिस्तान में LeT के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर फायरिंग, गंभीर रूप से हुए घायल

लाहौर में हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने अचानक फायरिंग कर आमिर हमजा को निशाना बनाया। यह पहली बार नहीं है जब उन पर हमला हुआ हो। इससे पहले मई 2025 में भी उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। उस समय भी वे बाल-बाल बचे थे। इस बार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।