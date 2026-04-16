ईरान के विदेश मंत्री अराघची की चेतावनी, अमेरिका की नाकेबंदी से होंगे खतरनाक परिणाम

पश्चिम एशिया में समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि किसी भी तरह की नाकेबंदी या सैन्य कार्रवाई से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। जापान सहित कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और समाधान की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि तनाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रह सके और किसी बड़े टकराव से बचा जा सके।