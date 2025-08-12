12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमरीका का बड़ा ऐलान!

अमरीका(America) ने पाकिस्तान(Pakistan) के दक्षिण प्रांत में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी(BLA) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है…बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सहयोगी, द मजीद ब्रिगेड(Majeed Brigade) को भी इस सूची में शामिल किया गया है…अमरीकी विदेश विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है…बीएलए को मजीद ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, [&hellip;]

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 12, 2025

अमरीका(America) ने पाकिस्तान(Pakistan) के दक्षिण प्रांत में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी(BLA) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है…बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सहयोगी, द मजीद ब्रिगेड(Majeed Brigade) को भी इस सूची में शामिल किया गया है…अमरीकी विदेश विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है…बीएलए को मजीद ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले कई दशकों से आजाद बलूचिस्तान(Balochistan Liberation Army) के लिए लड़ रहा है…यह निर्णय सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर(Asim Munir) की उस अपील का परिणाम माना जा रहा है…

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / World / बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमरीका का बड़ा ऐलान!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

एलन मस्क ने एप्पल पर मुकदमा करने की धमकी दी, AI ऐप की रैंकिंग पर उठाए सवाल

Elon Musk Apple AI app lawsuit
विदेश

ट्रंप ने चीन पर टैरिफ पर लगाई रोक को 90 दिन और बढ़ाया, ‘ड्रैगन’ के प्रति क्यों नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

“शर्मनाक है आपकी गलत बयानी”: प्रियंका गांधी के ‘नरसंहार’ वाले बयान पर इजरायल के राजदूत का पलटवार

Priyanka Gandhi Israel Genocide Remarks
विदेश

क्लेयरटन की स्टील फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत और 10 घायल

Clairton steel plant explosion
विदेश

टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी, ऑस्टिन में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत

Shooting outside Target
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.