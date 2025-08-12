बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमरीका का बड़ा ऐलान!

अमरीका(America) ने पाकिस्तान(Pakistan) के दक्षिण प्रांत में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी(BLA) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है…बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सहयोगी, द मजीद ब्रिगेड(Majeed Brigade) को भी इस सूची में शामिल किया गया है…अमरीकी विदेश विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है…बीएलए को मजीद ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले कई दशकों से आजाद बलूचिस्तान(Balochistan Liberation Army) के लिए लड़ रहा है…यह निर्णय सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर(Asim Munir) की उस अपील का परिणाम माना जा रहा है…