विदेश

बांग्लादेश में एक और हिन्दू के साथ बेरहमी, पहले चाकुओं से गोदा फिर पेट्रोल डाल जिंदा जलाने की कोशिश

बांग्लादेश में 15 दिन में हिन्दुओं पर हिंसा की यह चौथी घटना है। इससे पहले भीड़ ने पहले दीपू दास की हत्या की। उसके बाद अमृत मंडल और बजेन्द्र बिश्वास को मौत के घाट उतारा।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 01, 2026

बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मोहम्मद यूनुस के शासन में हालात इस कदर बिगड़ गए है कि एक के बाद एक हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा का ताजा मामला बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में सामने आया है। जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिन्दू शख्स को घेरकर पहले तो चाकुओं से मारा। नफरत की आग ऐसी कि बेरहमी से पीटने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। मारपीट का शिकार हुए शख्स का नाम 50 वर्षीय खोकन दास है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम खोकन दास अपने घर लौट रहा था। अचानक लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। लात-घूंसे बरसाए। खोकन ने जिंदगी की गुहार लगाई। लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके। भीड़ ने उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। आग के बीच से निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था। उसने पास के तालाब में छलांग लगा दी। खोकन गंभीर रूप से घायल है और उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है।

Published on:

01 Jan 2026 11:16 pm

बांग्लादेश में एक और हिन्दू के साथ बेरहमी, पहले चाकुओं से गोदा फिर पेट्रोल डाल जिंदा जलाने की कोशिश

