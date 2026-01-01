बांग्लादेश में एक और हिन्दू के साथ बेरहमी, पहले चाकुओं से गोदा फिर पेट्रोल डाल जिंदा जलाने की कोशिश

बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मोहम्मद यूनुस के शासन में हालात इस कदर बिगड़ गए है कि एक के बाद एक हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा का ताजा मामला बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में सामने आया है। जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिन्दू शख्स को घेरकर पहले तो चाकुओं से मारा। नफरत की आग ऐसी कि बेरहमी से पीटने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। मारपीट का शिकार हुए शख्स का नाम 50 वर्षीय खोकन दास है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम खोकन दास अपने घर लौट रहा था। अचानक लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। लात-घूंसे बरसाए। खोकन ने जिंदगी की गुहार लगाई। लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके। भीड़ ने उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। आग के बीच से निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था। उसने पास के तालाब में छलांग लगा दी। खोकन गंभीर रूप से घायल है और उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है।