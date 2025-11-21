Patrika LogoSwitch to English

विदेश

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ तेजस.? देखिए दिल दहला देने वाला वीडियो

हवाई अड्डे के निकट दुर्घटना स्थल पर आग के गोले के बाद घने काले धुएं का गुबार उठने लगा। एयर शो को देखने पहुंचे दर्शकों में दहशत फैल गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाकू विमान जमीन से टकराता है और तेज धमाके के साथ वहां आग लग जाती है।

भारत

Darsh Sharma

Nov 21, 2025

दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायु सेना ने पुष्टि की है कि इस घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई। एयर शो में भाग ले रहा तेजस शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एयर शो में मौजूद लोगों ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के अंतिम क्षणों का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़ाकू विमान टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही जमीन पर गिर जाता है। इस भयानक मंजर को देखकर ऐसा लगता है कि तेजस में टेक ऑफ के बाद कोई तकनीकी खराबी आई और वो क्रैश हो गया।

Published on:

21 Nov 2025 10:42 pm

Hindi News / World / Videos / दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ तेजस.? देखिए दिल दहला देने वाला वीडियो

