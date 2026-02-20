20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

ईरान, रूस, चीन का धमाका, अब अमरीका की खैर नहीं!

अमेरिका ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपना लिया है...

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 20, 2026

मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और माहौल ऐसा बन गया है जैसे किसी बड़े टकराव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी हो…अमेरिका ने ईरान(US-Iran War) को लेकर सख्त रुख अपना लिया है…

Published on:

20 Feb 2026 10:58 am

बड़ी खबरें

विदेश

UFO और एलियन पर सच आएगा सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा

विदेश

तारिक रहमान को डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा पत्र, कर दी यह बड़ी मांग…

Tarique Rahman and Donald Trump
विदेश

भारत से कड़वाहट दूर करने की कवायद, तारिक रहमान सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

PM Narendra Modi and Tarique Rahman
विदेश

रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉइस नोट, 10 करोड़ की फिरौती की मांग

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गया खेला, ईरान से टेंशन के बीच इंग्लैंड ने दिया जोरदार झटका!

donald trump and keir starmer
विदेश
