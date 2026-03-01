1 मार्च 2026,

विदेश

खामेनेई की मौत के बाद ईरान का होश उड़ा देने वाला ऐलान! अब क्या होगा?

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी...

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Mar 01, 2026

अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई(Ali Khamenei Death) की मौत हो गई है…डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी…नेतन्याहू(Netanyahu) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी

Published on:

01 Mar 2026 04:09 pm

खामेनेई की मौत के बाद ईरान का होश उड़ा देने वाला ऐलान! अब क्या होगा?

