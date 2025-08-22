पाकिस्तान में लाशों का अंबार, कुदरत ने ढाया भीषण कहर!

Pakistan Flood News: पाकिस्तान इस वक्त कुदरत के भीषण कहर का सामना(Pakistan Flood 2025) कर रहा है…बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं…पाकिस्तान में इस साल बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है…बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा है कि कई शहर जलमग्न(Flood in Pakistan) हो गए हैं…गांव से लेकर शहर तक जीवन पूरी तरह से अस्त -व्यस्त हो चुका है…लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं…जगह पानी जमा होने से यातायात ठप हो गया है और नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है…