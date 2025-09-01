Patrika LogoSwitch to English

विदेश

SCO Summit 2025 : पीएम मोदी की पाकिस्तान को लताड़, बगले झांकने लगे शहबाज शरीफ

चीन की धरती से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पाकिस्तान को जमकर एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर किसी भी देश का डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा।

भारत

Darsh Sharma

Sep 01, 2025

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर सीधा हमला बोला और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया. खास बात यह रही कि मोदी का यह भाषण उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहीं मौजूद थे.क्या बोले पीएम मोदी? पीएम मोदी ने कहा, ‘हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा. इस दु:ख की घड़ी में, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?’

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 10:28 pm

Hindi News / World / SCO Summit 2025 : पीएम मोदी की पाकिस्तान को लताड़, बगले झांकने लगे शहबाज शरीफ

