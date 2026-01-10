10 जनवरी 2026,

शनिवार

सुलगती सिगरेट, जलते खामेनेई, ईरानी महिलाओं ने काटा गदर… क्या होगा तख्तापलट.?

देश के केवल छह अस्पतालों ने कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की है, जिनमें से अधिकांश की मौत गोलियों के कारण हुई है। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि और देश की अत्यधिक उच्च वार्षिक मुद्रास्फीति जैसी चिंताओं पर केंद्रित थे। हालांकि, अब प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी बयान भी देने शुरू कर दिए हैं।

भारत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जली हुईं तस्वीरों से सिगरेट जलाती महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ईरानी महिलाएं खामेनेई की जली हुई तस्वीरों से सिगरेट जला रही हैं। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो रहे है। इनमें कथित तौर पर ईरानी महिलाओं को सर्वोच्च नेता की तस्वीरों को जलाकर सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है। तेहरान से सामने आए कुछ अपुष्ट दृश्यों में कथित तौर पर महिलाओं को बड़े-बड़े अलाव में अपने सिर के स्कार्फ जलाते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह वीडियो पुरानी है, लेकिन ऐसे में फिर से वायरल हुआ है जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया है। ईरान में मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने इंटरनेट बंद कर दिया है और दुनिया से संपर्क के लिए टेलीफोन लाइनें काट दी हैं।

