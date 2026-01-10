सुलगती सिगरेट, जलते खामेनेई, ईरानी महिलाओं ने काटा गदर… क्या होगा तख्तापलट.?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जली हुईं तस्वीरों से सिगरेट जलाती महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ईरानी महिलाएं खामेनेई की जली हुई तस्वीरों से सिगरेट जला रही हैं। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो रहे है। इनमें कथित तौर पर ईरानी महिलाओं को सर्वोच्च नेता की तस्वीरों को जलाकर सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है। तेहरान से सामने आए कुछ अपुष्ट दृश्यों में कथित तौर पर महिलाओं को बड़े-बड़े अलाव में अपने सिर के स्कार्फ जलाते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह वीडियो पुरानी है, लेकिन ऐसे में फिर से वायरल हुआ है जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया है। ईरान में मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने इंटरनेट बंद कर दिया है और दुनिया से संपर्क के लिए टेलीफोन लाइनें काट दी हैं।