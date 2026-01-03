‘भीड़ ने पकड़ा और लगा दी आग…’ बांग्लादेश में एक और हिन्दू की मौत

बांग्लादेश के शरियतपुर में एक हिंदू व्यवसायी खोकन चंद्र दास की शनिवार सुबह ढाका के राष्ट्रीय बर्न इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। खोकन दास पर नए साल की पूर्व संध्या को धारदार हथियार से हमला किया गया था और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। घटना 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे शरियतपुर के दामुद्या उपजिला स्थित केउरभंगा बाजार के पास हुई थी। जानकारी के अनुसार, जब खोकन दास दुकान बंद करके घर लौट रहे थे तो कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर हमला किया था। हमलावरों ने पहले उन्हें धारदार हथियारों से घायल किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खोकन दास ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे स्थित तालाब में कूदकर आग बुझाई, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया और शरियतपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। गंभीर हालत होने के कारण खोकन दास को ढाका रेफर किया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।