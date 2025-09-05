Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत को लेकर इमोशनल हुए ट्रंप, टैरिफ पर मान ली बड़ी गलती..!

सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ दो लाइन की पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ SCO में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 05, 2025

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर मनमानी कर रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़े है। भारी टैरिफ के बावजूद रूस से तेल खरीदने पर अडिग मोदी सरकार के रवैये को देखकर ट्रंप अब बैकफुट पर है। यही वजह है कि उन्होंने शुक्रवार को भारत को लेकर इमोशनल ट्वीट किया। सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ दो लाइन की पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ SCO में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो। आपको बता दें, भारी टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन के दौरे पर गए थे। जहां एससीओ समिट में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंन से मुलाकात की थी। तीनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज था। तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों ने दुनिया को यह संकेत दिया कि अमरीकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने इस मुलाकात को काफी अहम बताया था। इसके बाद ट्रंप को अपनी गलती का अहसास हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2025 09:52 pm

Published on:

05 Sept 2025 09:51 pm

Hindi News / World / भारत को लेकर इमोशनल हुए ट्रंप, टैरिफ पर मान ली बड़ी गलती..!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में है ? भारत सरकार ने कही बड़ी बात

India concern over anti-immigration protests in Australia
विदेश

भारत के विदेशी खजाने में फायदा या नुकसान हुआ; जानें क्या है सामने की सच्चाई

India forex reserves 2025
विदेश

रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, सीतारमण बोलीं-राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, अमेरिका की चेतावनी…

Nirmla Sitaraman (File Photo: IANS)
राष्ट्रीय

क्या बाढ़ से विस्थापित हुए पंजाब, कश्मीर और हिमाचल के लोगों को भी फिर से बसाने में मदद करेगा NRC ?

Punjab Flood
राष्ट्रीय

ट्रंप का मुंह हो गया छोटा सा: भारत और रूस चीन के हाथों खो दिए -क्या US पछता रहा है ?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट