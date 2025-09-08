55 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, सेवाएं हुईं प्रभावित

कर्मचारियों की ओर से मांग की गई है कि विक्रेताओं को कलेक्टर दर के अलावा 3 हजार रुपए, सहायक प्रबंधक को 25 हजार रुपए, ऑपरेटर को 17 हजार रुपए और सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं। ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण अच्छे से हो पाए।



इधर, कर्मचारी संघ की ओर से आरोप लगाया गया है कि भोपाल से आदेश तो जारी होते हैं, मगर जिला स्तर पर लागू नहीं किए जाते। अब सरकार को कोई ठोस फैसला लेने की जरूरत है। वर्ना ये हड़ताल जारी रहेगी। किसानों और उपभोक्तओं को आ रही परेशानियों के पूरे जिम्मेदार शासन और प्रशासन हैं।

