ऐसा शहर जहां हर वक्त कड़कती है आसमानी बिजली, प्रकृति के आगे विज्ञान भी हुआ फेल

नई दिल्ली। हमारी धरती में कुछ चीजे ऐसी होती है जो हर किसी के लिये रहस्यमई बनी रहती है। जिसके बारे में ना तो विज्ञान पता लगा पाया है ना ही इसका रहस्य कोई और जान पाया है। रहस्यों से भरी इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर प्रकृति अपना कहर हमेशा बरपाती रहती है लेकिन आज भी प्रकृति के इस कहर को कोई नही समझ पाया है। दरअसल इस जगह पर आसमानी बिजली कड़कती ( The Most Electric Place On Earth) रहती है। यह घटना वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी (Catatumbo River in Venezuela) के ऊपर घटती है।

ऐसी झील जहां एक घंटे में हजारों बार गिरती है बिजली

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला (Venezuela) में स्थित एक ऐसी झील है जिसके ऊपर हमेशा बिजली कड़कती रहती है। लगातार हो रही लाइटनिंग के चलते इस जगह को कैटाटुम्बो लाइटनिंग (Catatumbo Lightning) कहा जाता है.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर हर एक घंटे में हजारों बार बिजली गिरती है। इसके पीछे का कारण आज तक वैज्ञानिक भी नही सुलझा पाए हैं। इस जगह को अब एक नाम से नही बल्कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे, कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रैमेटिक रोल ऑफ थंडर आदि. कई लोग इस जगह को दुनिया का 'कुदरती बिजली घर' भी कहते हैं। जानकारी के अनुसार, यहां हर साल 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहां रात भर बिजली चमकती ( The Most Electric Place On Earth) रहती है।