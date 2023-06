Viral Gajab News : बंदे ने लगाया ऐसा जुगाड़ की पान की दुकान बन गई चलती-फिरती मारुति 800, जानिए कैसे

इस दुनिया में ना तो जुगाड़ की कमी है न ही जुगाड़ियो कि, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियरों को मात दे देते हैं जुगाड़ तंत्र से एक से एक आविष्कार करने वाले जुगाड़ू इंजीनियर हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं की जुगाड़ से बनने वाली दुकानें, गाड़ी, मकान या फिर कुछ और सिर्फ देखने दिखाने के लिए ही नहीं होता। अगर देखा जाए तो उनमें से कई जुगाड़ बड़े काम के भी होते हैं और लोगों का ध्यान भी आकर्षित भी करते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ अपनी क्रिएटिविटी के चलते चर्चा का विषय बन गया। जिसने अपनी मारुती 800 कार पर दुकान बनाकर लोगों को हैरत में डाल दिया हैं।



इस जुगाड़ वाली दुकान को अधिकारी IPS पंकज जैन (IPS Pankaj Jain) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर तस्वीर शेयर जिसको देख लोग हैरान रह गए। इस शख्स ने अपनी पुरानी मारुति 800 कार की छत पर गुमटी बनाकर उसमें पान कि दुकान खोल दी। जहां एक से एक पान और कमाल के आइडिया वाली दुकान कि तस्वीरें धमाल मचा रही हैं, वही ये व्यक्ति इसमें किराना का सामान बेच रहा हैं। इस कमाल कि फोटोज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।



This is quite innovative 😁

( Pc - SM) pic.twitter.com/mfF96IE921