अजीब जॉब ऑफर! एडल्ट वीडियो देखने के हर घंटे मिलेंगे 1500 रुपए, दो दिन में 31 हजार आए आवेदन

हर कोई चाहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिले, जिसमें काम कम और पैसा ज्यादा हो। कुछ ऐसा ही एक अजीब ऑफर एक कंपनी दे रही है। खास बात यह है कि ये कंपनी अपने कर्मचारियों को एडल्ट वीडियो देखने का काम दे रही है। यही नहीं वीडियो देखने के लिए कर्मचारी को बकायदा अच्छी खासी राशि भी दी जा रही है।

आराम की नौकरी कौन नहीं चाहता है। आपने दुनियाभर में कई तरह की नौकरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी अजीब जॉब ऑफर के बारे में बता रहें जिसके बारे में आपने पहले शायद ही सुना हो। दरअसल एक कंपनी ने ऐसी एक नौकरी निकाली है, जिसमें काम के नाम पर कर्मचारियों को एडल्ट वीडियोज देखने का काम दिया जाएगा। यही नहीं ये कंपनी हर घंटे वीडियो देखने को लिए कर्मचारी को 1500 रुपए भी देगी। कंपनी की ओर से दिया जा रहे ये अजीब ऑफर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस अजीब जॉब को लेकर लोगों की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि, दो दिन के अंदर इस जॉब के लिए हजारों की तादाद में आवेदन आ गए।

