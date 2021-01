Asteroid Belt Colony : पृथ्वी से दूर क्षुद्रग्रह सेरेस पर घूमती हुई बेल्ट कॉलोनी में रहेंगे इंसान !

-पृथ्वी से 13 गुना कम रेडियस है मंगल और ब्रहस्पति के बीच चक्कर लगा रहे सेरेस का

-बेलनाकार मैगासैटेलाइट ऐस्टेरॉइड के चक्कर लगाएगा (Cylindrical Magasatellite will rotate asteroids)

-प्रत्येक बेलनाकार अंतरिक्ष यान में 50 हजार लोगों की क्षमता (Each cylindrical spacecraft has a capacity of 50 thousand people)

-कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीजन, प्रकाश, हरियाली सब होगी

-15 वर्षों में इस परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद