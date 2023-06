Viral Video : मौत के बाद भी नहीं छोड़ा साथ, पार्टनर को जगाते हुए खुद भी तोड़ दिया दम, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू

Viral Emotional Video : इस दुनिया में प्रेम ही एक मात्र ऐसा भाव है, जो इंसान और जीव-जंतु को एक कर देता हैं। और जीव बिना बोले भी इंसान उनकी भाषा को समझते हैं। हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रेम सिर्फ इंसानों के अंदर ही होता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रेम जीव और अपने आसपास प्रकृति में होता हैं। अगर बात की जाए प्रेम की तो सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं, पशु-पक्षियों के अंदर भी खूब होता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल (Bird not Leaving Dead Partner Video) हो रहा है जिसमें पक्षियों के अंदर का प्रेम देखने को मिल रहा है। और यह ऐसा नजारा हैं, कि इसको देख आप निश्चित ही भावुक हो जाएँगे।



इस वीडियो को सुशांत नंदा (@susantananda3) जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज (Indian Forest Service) के अधिकारी हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे ही आँख भर जाने वाले जानवरों से जुड़े रोचक वीडियो पोस्ट करते हैं। इनकी पूरी प्रोफाइल देखि जाए तो वायरल वीडियो से ही भरी हैं। ऐसा ही ताज़ा वीडियो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर (Bird Loving Dead Partner Video) पोस्ट किया है, जो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ़ देखा जा सकता हैं, कि एक पक्षी, अपने मरे हुए दोस्त के पास बैठा नजर आ रहा है। और उसको अपने साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा रहा हैं। ये बेहद भावुक करने वाला दृश्य है। क्योंकि वो पक्षी अपने साथी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है।



Love & Loyality 💕💕

