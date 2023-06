OMG! पालतू अजगर को बनाया हथियार और कोड़े की तरह अजनबी शख्स पर करने लगा वार

Python Snake Attack Video : अजगर और सांप से इस दुनिया में कौन नहीं डरता, लगभग सभी लोग डरते है। लेकिन कभी आपने यह सुना हैं, कि किसी ने अजगर सांप से किसी रस्ते चलते राहगीर कि पिटाई कर दी हों। जी हां एक ऐसा ही मामला वायरल हो रहा हैं। टोरंटो में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पालतू अजगर से एक राहगीर चलते व्यक्ति पर हमला कर दिया। जिससे वह चोटिल भी हो गया। उसके बाद टोरंटो पुलिस (Toronto Police) ने उसको मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल यह मामला 10 मई को रात 11:50 बजे डंडास स्ट्रीट वेस्ट (Dandaas Street West) और मैनिंग एवेन्यू (Maining Evenyoo) में हुई। यहां एक व्यक्ति पीड़िता के पास पहुंचा और बाद में उनके बीच मारपीट हुई। तभी उस शख्स ने अपने पालतू अजगर को अपना हथियार बना कर उससे उस राहगीर को एक के बाद एक मारता ही गया। जिसके चलते वह घायल हो गया।



क्या हैं पूरा मामला



इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा हैं। इस वीडियो ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया हैं। इस वीडियो को ट्विटर पेज (Twitter Post) क्रेजी क्लिप्स द्वारा पोस्ट किया गया हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति पर अपने पालतू अजगर से हमला करते हुए मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता हैं, कि शख्स उस आदमी को मारता रहता हैं। और चंद मिनटों मैं टोरंटो पुलिस (Toronto Police) घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद उसने अपने फालतू सांप को जमीन पर गिरा देता हैं। और सांप वहां से भाग जाता हैं। और पुलिस के पहुंचने के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता हैं।



यहां देखे वायरल वीडियो :-







Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E