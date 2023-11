इस महिला के हैं 2 यूटेरस! दोनों से देगी बच्चों को जन्म

Submitted by:

जयपुरPublished: Nov 15, 2023 11:03:24 am

2 Uterus, 2 Babies: दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जिसके 2 यूटेरस हैं और वह दोनों से बच्चों को जन्म देगी। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

Kelsey Hatcher, woman with 2 uterus, expecting babies in both