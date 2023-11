Breast cancer: 20 से 40 साल की महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर के मामले, हैल्थ चार्ट में सबसे आगे

जयपुरPublished: Nov 02, 2023 03:44:02 pm Submitted by: Jaya Sharma

Breast cancer cases are increasing in women aged 20 to 40 years: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है। 2020 में 20 लाख से ज्यादा महिलाओं में स्तन कैंसर का पता चला और 6 लाख से अधिक मरीजों की जान चली गई।

Breast cancer: 20 से 40 साल की महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर के मामले, हैल्थ चार्ट में सबसे आगे

देश में महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चिकित्सकों के मुताबिक स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर के रूप में हेल्थ चार्ट में सबसे ऊपर है और हाल के दिनों में इसकी घटनाएं बढ़ी हैं। समय पर निदान और प्रभावी उपचार के लिए स्तन कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। नई गांठें, स्तन की बनावट में बदलाव, त्वचा की अनियमितताएं, निपल से जुड़ी समस्याएं, निपल से खून आने जैसे बदलावों पर नजर रखें।