Cold and flu during pregnancy: गर्भावस्था में सर्दी-जुकाम होने पर ऐसे पाएं राहत, बहुत आसान है तरीका

जयपुरPublished: Jul 11, 2023 07:26:33 pm Submitted by: Jyoti Kumar

Cold and flu during pregnancy: गर्भावस्था में इम्युनिटी कम होने से संक्रमण की आशंका ज्यादा होती है। इन दिनों में सर्दी-जुकाम (cold and flu during pregnancy) होना आम बात है। गर्भवती को जुकाम या फ्लू होने पर डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इनसे ग्रसित होने पर कई ऐसे घरेलू उपाय भी हैं, जो महिलाएं आजमा सकती हैं।