Women Health: पीरियड में तेजी से होने वाले दर्द को न करें अनदेखा, हो सकती हैं ये इन गंभीर बीमारियों का संकेत

Women Health: पीरियड्स में दर्द होना आम बात है लेकिन अक्सर पीरियड्स के समय दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जिसे सहन करना मुश्किल हो जाता है तो ये सामान्य बात नहीं है। पीरियड्स में तेजी से दर्द कभी-कभी किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं जैसे कि पेल्विक इल्फ्लेमेट्री डिजीज जिसे आम समझ कर कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए।

Women Health: पीरियड्स का हर महीने होना हर महिला और युवतियों के लिए एक सामान प्रक्रिया है। इन दिनों में कई बार महिलाओं को बहुत ही ज्यादा कष्ट का भी सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार दर्द इतना भयानक होता है कि जिसे सहन कर पाना बेहद मुश्किल का काम होता है। ऐसे में आपको इस दर्द को कॉमन समझ के अनदेखा या इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी खतरनाक बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए असहनीय पीड़ा होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क जरूर करें वरना ये दर्द किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है।

Women Health: Rapid pain in period can be a sign of serious diseases