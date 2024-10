Women: सुखी व सफल लाइफ के लिए महिलाओं को सदियों से बताई जा रही हैं ये 5 बातें, क्या आप भी करती हैं इन्हें फॉलो

दूसरों की खुशियों में ही खुश रहना सीखना चाहिए (should learn to be happy only in the happiness of others) Women must prioritize caregiving above all समाज का यह विचार है कि एक महिला की जिम्मेदारी दूसरों की खुशी सुनिश्चित करना है चाहे वो परिवार के लिए , अपने बच्चों के लिए या फिर अपने माता पिता के लिए , उसे यह बताया जाता है उसके जो भी सपनें और इच्छा है उसको नजरअंदाज करो । इस सोच से उसकी आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज का यह विचार है कि एक महिला की जिम्मेदारी दूसरों की खुशी सुनिश्चित करना है चाहे वो परिवार के लिए , अपने बच्चों के लिए या फिर अपने माता पिता के लिए , उसे यह बताया जाता है उसके जो भी सपनें और इच्छा है उसको नजरअंदाज करो । इस सोच से उसकी आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

तुम्हारा सुंदरता ही सबकुछ है तुम्हारे लिए (your beauty is everything for you) यह धारणा कि एक महिला की पहचान केवल उसकी बाहरी सुंदरता से है, उसे उसकी प्रतिभा और क्षमताओं को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करती है। इससे महिलाओं में आत्म-संदेह और कम आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमताओं और अपनी अनोखी टेलेंट पर ध्यान दें, न कि केवल अपनी ब्यूटी पर। अपनी असली पहचान को अपनाना ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ।

परिस्थितियां जो भी हो आपको हर हाल में खुश रहना चाहिए चाहे कैसी भी रहो (Whatever the circumstances, you should be happy no matter what) यह सोच कि एक महिला को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, उसके इमोशनल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। यह उसे अपनी real feelings को दबाने और समस्याओं का सामना करने से दूर रखता है।