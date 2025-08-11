खुशबू जैन: जापान, मलेशिया, बैंकॉक और थाईलैंड में दिखा चुकी हैं दम, अब मलेशिया टूर्नामेंट की तैयारी में जुटीं

300 से अधिक मेडल जीते

खुशबू डिस्ट्रिक्ट स्पोट्र्स कराटे एसोसिएशन और स्पोट्र्स कराटे एसोसिएशन वूमन्स विंग की सक्रिय सदस्य हैं। वह इंडियन एथलीट से भी जुड़ी हैं। वर्तमान में वह तीन कराटे अकादमियां चला रही हैं, जिनमें करीब 62 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा वह 10 से अधिक स्कूलों में कराटे सिखा रही हैं। उनके पास कराटे का प्रशिक्षण ले चुका एक छात्र मलेशिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीत चुका है, जबकि जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उनकी अकादमी के 10 खिलाड़ी चयनित हुए। खुशबू अब तक 300 से अधिक मेडल, 100 से ज्यादा ट्रॉफियां और सैकड़ों प्रमाण पत्र जीत चुकी हैं।