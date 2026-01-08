कर्नाटक में शर्मनाक! महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करने का आरोप, BJP बोली- ‘दुशासन’ बन गई है पुलिस, मचा भारी बवाल

अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कॉर्पोरेटर के इशारे पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बेलगावी में दलित महिला पर हमला और मैसूरु में नाबालिग बलात्कार का जिक्र कर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। BJP ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को पत्र लिखा है। अशोक ने चेतावनी दी कि 9 जनवरी सुबह 10 बजे तक शामिल पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हुब्बली में प्रदर्शन करेंगे।