‘रॉन्ग साइड’ गाड़ी चलाई तो अब सीधे जेल! पहली बार FIR दर्ज, जानें क्या है नया नियम

Wrong Side Driving FIR: आज के समय में हर शहर में ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। सभी को जल्दी रहती है—किसी को दफ्तर पहुंचना है तो किसी को स्कूल। कई बार समय बचाने और जाम से छुटकारा पाने के लिए लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। लंबा चक्कर लगाने की बजाय कुछ लोग रॉन्ग साइड (Wrong Side Driving) ही गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि पकड़े गए तो चालान भर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग को केवल ट्रैफिक उल्लंघन न मानकर 'अपराध' माना है और FIR दर्ज की है। अब सड़क पर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने का मतलब सीधा थाने और कोर्ट के चक्कर लगाना होगा।