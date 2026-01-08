‘तुम हिंदू हो, BHU निकल जाओ…’ AMU के प्रोफेसर का आरोप सुन दहल जाएगा दिल, कैंपस में मचा भारी बवाल!

केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। हाल ही में AMU से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। राजनीति विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल ने सनसनी आरोप लगाए है। प्रोफेसर रचना कौशल ने कहा है कि वे पिछले 27 वर्षों से धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न झेल रही हैं।