राष्ट्रीय

‘तुम हिंदू हो, BHU निकल जाओ…’ AMU के प्रोफेसर का आरोप सुन दहल जाएगा दिल, कैंपस में मचा भारी बवाल!

वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल ने विभागाध्यक्ष और डीन प्रो. मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए है। अंसारी पर सांपदायिक टिप्पणियां, पद के दुरुपयोग और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 08, 2026

Aligarh Muslim Univercity

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। हाल ही में AMU से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। राजनीति विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल ने सनसनी आरोप लगाए है। प्रोफेसर रचना कौशल ने कहा है कि वे पिछले 27 वर्षों से धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न झेल रही हैं।

कुलपति से की शिकायत, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी

वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल ने विभागाध्यक्ष और डीन प्रो. मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए है। अंसारी पर सांपदायिक टिप्पणियां, पद के दुरुपयोग और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस संबंध में कुलपति से लिखित में शिकायत की है। इसके साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी सौंपी है।

झेलना पड़ा मानसिक दबाव

प्रोफेसर ने अपनी पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि उनको मानसिक दबाव झेलना पड़ा। अपनी शिकायत में बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान मानसिब दबाव बनाया गया, जिसके चलते उन्हें जुड़वां बच्चों का मिसकैरेज की पीड़ा झेलनी पड़ी।

'तुम हिंदू हो, बीएचयू चली जाओ'

रचना कौशल का आरोप है कि अंसारी पर कहा कि तुम हिंदू हो, बीएचयू चली जाओ', जिसे उन्होंने संविधान और विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के खिलाफ बताया। कौशल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि जांच पूरी होने तक डीन को पद से हटाया जाए।

