UPI से पैसा भेजा, घर पर पहुंच गई शराब… पीने के बाद पिता की मौत, बेटे की आंखों की रोशनी गई

शराब मिलने के बाद पिता और बेटे ने मिलकर तीन बोतल पी लीं। थोड़ी देर बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में उनका इलाज एक स्थानीय डॉक्टर से करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार, 3 जनवरी को दोनों को समस्तीपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बालेश्वर साह की मौत हो गई। बबलू की हालत और बिगड़ गई और उसे पटना रेफर कर दिया गया। पटना के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि जहरीली शराब के असर से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है।