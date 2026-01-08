8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

समस्तीपुर

UPI से पैसा भेजा, घर पर पहुंच गई शराब… पीने के बाद पिता की मौत, बेटे की आंखों की रोशनी गई

Hooch Tragedy: शराबबंदी वाले बिहार में एक आदमी की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस ने मृतक की बहु की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी शराब डीलर फरार है।

2 min read
Google source verification

समस्तीपुर

image

Anand Shekhar

Jan 08, 2026

hooch tragedy

AI Generated Image

Hooch Tragedy: शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का एक नया मामला समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक परिवार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर शराब मंगवाई, जिसे पीने के बाद पिता की मौत हो गई और बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आई और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भी जांच में जुट गई।

ऑनलाइन पेमेंट कर मंगाई शराब

यह घटना मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग वार्ड नंबर 12 की है। 1 जनवरी की शाम को 60 साल के बालेश्वर साह और उनके 36 साल के बेटे बबलू कुमार साह ने स्थानीय शराब डीलर अरविंद कुमार साह उर्फ ​​बंठा से शराब के चार टेट्रा पैक ऑर्डर किए। परिवार के मुताबिक, बबलू ने इसके लिए UPI से ऑनलाइन पेमेंट किया और शराब उनके घर पहुंचा दी गई।

तीन बोतल पीने के बाद तबीयत बिगड़ी

शराब मिलने के बाद पिता और बेटे ने मिलकर तीन बोतल पी लीं। थोड़ी देर बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में उनका इलाज एक स्थानीय डॉक्टर से करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार, 3 जनवरी को दोनों को समस्तीपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बालेश्वर साह की मौत हो गई। बबलू की हालत और बिगड़ गई और उसे पटना रेफर कर दिया गया। पटना के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि जहरीली शराब के असर से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है।

खाली रैपर ने सच्चाई बताई

परिवार ने दावा किया कि अस्पताल से लौटने पर उन्हें घर पर शराब के रैपर मिले। तभी उन्हें पता चला कि शराब छह महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। इससे पता चला कि डीलर द्वारा बेची गई शराब न केवल अवैध थी, बल्कि जहरीली और रासायनिक रूप से खतरनाक भी थी। बालेश्वर साह के शव का उनके परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। बबलू भी अस्पताल से घर लौट आया और फिर उसकी पत्नी राधा देवी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गई।

आरोपी फरार

राधा देवी की लिखित शिकायत के आधार पर मुसरीघरारी थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में आरोपी का नाम अरविंद कुमार साह बताया गया है। FIR में यह भी कहा गया है कि शराब ऑनलाइन UPI ​​पेमेंट से खरीदी गई थी और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट पुलिस को दिया गया है। FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी गांव से भाग गया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन न तो आरोपी मिला और न ही कोई सबूत।

FSL टीम ने सैंपल किया इकट्ठा

घटना की गंभीरता को देखते हुए, सदर SDPO संजय कुमार पांडे, SDO दिलीप कुमार और सर्किल ऑफिसर निशांत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की और जांच के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को बुलाया गया। FSL टीम ने शराब के पैकेट और खाली रैपर जब्त किए। मेडिकल रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स को मिलाकर पूरी घटना की जांच की जा रही है।

SDPO संजय कुमार पांडे ने कहा, "पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की वैज्ञानिक जांच चल रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।"

ये भी पढ़ें

पटना, गया, किशनगंज के सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर
पटना
सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

08 Jan 2026 03:35 pm

Hindi News / Bihar / Samastipur / UPI से पैसा भेजा, घर पर पहुंच गई शराब… पीने के बाद पिता की मौत, बेटे की आंखों की रोशनी गई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

समस्तीपुर

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.