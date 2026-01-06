बिहार: समस्तीपुर में एक बड़ा रेल हादसा टला, इस स्टेशन के पास टैंक वैगन रेलवे ट्रैक से उतरा

लोको पायलट के तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देने की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारी और तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है । घटना की वजह अभी साफ नहीं हुई है, रेल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।