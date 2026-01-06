बिहार: समस्तीपुर में एक बड़ा रेल हादसा टला, इस स्टेशन के पास टैंक वैगन रेलवे ट्रैक से उतरा

मालगाड़ी का टैंक वैगन
समस्तीपुर में सोमवार की देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया । मालगाड़ी का एक टैंक वैगन पटरी से उतर गया। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचकर ट्रैक ठीक करने में जुटे हैं । यह हादसा रुसेड़ा घाट स्टेशन के पास की है। हादसा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों का अभी पता नहीं चला है।
मालगाड़ी के टैंक वैगन के बेपटरी होने से रेल परिचालन पर आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। मालगाड़ी समस्तीपुर से खगड़िया की तरफ जा रही थी, ट्रेन जैसे ही रुसेड़ा घाट स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास पहुंची यह घटना हुई है। तेज आवाज के साथ एक वैगन पटरी से उतर गया। तेज आवाज सुनकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दी।
लोको पायलट के तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देने की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारी और तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है । घटना की वजह अभी साफ नहीं हुई है, रेल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
कुछ ही दिन पहले ही बिहार के जमुई जिले में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। सीमेंट लदी मालगाड़ी के कई डिब्बे जसीडीह झाझा रेलखंड पर पटरी से उतर कर नदी में भी गिर गए थे। इसकी वजह से हावड़ा दिल्ली रेल लाइन पर कई दिनों तक ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हो गया था।
