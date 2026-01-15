प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल… 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में किया टॉर्चर, अब थानेदार समेत 3 सस्पेंड

मनीष के सबसे गंभीर आरोप पुलिस पर हैं। पीड़ित का दावा है कि उसे 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया, जहां उससे जबरन कबूल करवाने के लिए बहुत ज्यादा यातना दी गई। इलाज के दौरान अस्पताल में दिए गए बयान में, मनीष ने बताया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डाला। उसकी हालत बिगड़ गई और उसे 5 जनवरी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे पहले एक रेफरल अस्पताल और फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया।