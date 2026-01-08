पटना, गया, किशनगंज के सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

धमकी को गंभीरता से लेते हुए, पटना, गया और किशनगंज के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक टीमों को बुलाया गया। पटना के पीरबहोर पुलिस स्टेशन की पुलिस और स्पेशल टीमों ने हर कमरे और बेंच की बारीकी से तलाशी ली। गया सिविल कोर्ट में SSP के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा घेराबंदी की गई और हर कोने की तलाशी ली गई। किशनगंज SP सागर कुमार ने कहा कि साइबर सेल की मदद से धमकी वाले ईमेल के IP एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है।