दही-चूड़ा भोज के बहाने NDA की ओर कदम बढ़ा रहे तेज प्रताप यादव? विजय सिन्हा और संतोष सुमन के घर पहुंचे लालू के लाल

तेज प्रताप यादव खुद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के घर उन्हें दही-चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित करने गए और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं। वह लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (उपेंद्र कुशवाहा के बेटे) और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से भी मिले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, राजनीतिक गलियारों में इसे तेज प्रताप के NDA की ओर झुकाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा, तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी आमंत्रित करेंगे।