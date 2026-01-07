पेपर लीक, सेटिंग और बड़े नेता का दबाव! दिलीप कुमार ने गिनाईं वजहें, बताया पूर्व DGP ने क्यों छोड़ा BSSC चेयरमैन का पद

IPS Alok Raj: बिहार के पूर्व DGP आलोक राज आजकल सुर्खियों में हैं। वजह है बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा। बिहार सरकार ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्हें BSSC का चेयरमैन बनाया था और उन्होंने पदभार भी संभाल लिया था, लेकिन सिर्फ दो दिन बाद ही मंगलवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारण को इस्तीफे की वजह बताया हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आलोक राज का यह इस्तीफा किसी सामान्य प्रशासनिक कारण का नतीजा नहीं है, बल्कि यह BSSC के अंदर कथित पेपर लीक, हेरफेर और राजनीतिक दबाव की ओर इशारा करता है।