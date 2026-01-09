दृष्टिहीनता नहीं, दृढ़ संकल्प की पहचान: हर नेत्रहीन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाएगा मजेठिया फाउंडेशन

सेवा के साथ मनाया ब्रेल दिवस

नेत्रहीन विद्यार्थियों के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और अवसरों का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से मजेठिया फाउंडेशन हुब्बल्ली की ओर से विश्व ब्रेल दिवस को सेवा, संवेदना और संकल्प के साथ मनाया गया। यह आयोजन आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को), दिव्यांग अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र, हुब्बल्ली के संयुक्त तत्वावधान में, आनन्द नगर रोड स्थित सरकारी नेत्रहीन विद्यालय में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मजेठिया फाउंडेशन के चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया ने कहा कि नेत्रहीन किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्हें केवल अवसर और विश्वास की आवश्यकता है। स्वयं को कभी कमजोर न समझें।