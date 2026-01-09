9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

दृष्टिहीनता नहीं, दृढ़ संकल्प की पहचान: हर नेत्रहीन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाएगा मजेठिया फाउंडेशन

जो नेत्रहीन बच्चे अभाव, दूरी या परिस्थितियों के कारण आज भी विद्यालय की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके हाथ थामकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोडऩे का संकल्प मजेठिया फाउंडेशन ने लिया है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 09, 2026

हुब्बल्ली में एक नेत्रहीन विद्यालय की अलमारी की चाबी सौंपते मजेठिया फाउंडेशन के चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया।

हुब्बल्ली में एक नेत्रहीन विद्यालय की अलमारी की चाबी सौंपते मजेठिया फाउंडेशन के चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया।

आशा और आत्मविश्वास बनेगा जीवन का मार्गदर्शक
फाउंडेशन ऐसे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में हरसंभव सहयोग करेगा, ताकि कोई भी नेत्रहीन बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यदि समाज के किसी भी हिस्से में ऐसे नेत्रहीन विद्यार्थियों की जानकारी मिले, तो वह मजेठिया फाउंडेशन तक साझा की जा सकती है। इतना ही नहीं, यदि किसी क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो फाउंडेशन उनके भविष्य को संवारने के लिए वहां अलग से विद्यालय स्थापित करने पर भी गंभीरता से विचार करेगा ताकि अंधकार नहीं, आशा और आत्मविश्वास उनके जीवन का मार्गदर्शक बने।

सेवा के साथ मनाया ब्रेल दिवस
नेत्रहीन विद्यार्थियों के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और अवसरों का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से मजेठिया फाउंडेशन हुब्बल्ली की ओर से विश्व ब्रेल दिवस को सेवा, संवेदना और संकल्प के साथ मनाया गया। यह आयोजन आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को), दिव्यांग अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र, हुब्बल्ली के संयुक्त तत्वावधान में, आनन्द नगर रोड स्थित सरकारी नेत्रहीन विद्यालय में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मजेठिया फाउंडेशन के चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया ने कहा कि नेत्रहीन किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्हें केवल अवसर और विश्वास की आवश्यकता है। स्वयं को कभी कमजोर न समझें।

कानूनी अधिकारों की जानकारी
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धारवाड़ के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परशुराम एफ. डोड्डामणि ने दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन लिम्बिकै ने भी अपने विचार रखे। जिला दिव्यांग एवं सशक्तिकरण अधिकारी कविता काले ने कहा कि सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने दिव्यांगों से योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने का आह्वान किया। एलिम्को के कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार, विद्यालय के अधीक्षक राजकुमार एम. सबोजी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सेवा भी, सम्मान भी
कार्यक्रम के दौरान मजेठिया फाउंडेशन की ओर से विद्यालय को 38 पलंगों के गद्दे, चादरें एवं अन्य उपयोगी सामग्री भेंट की गई। साथ ही एक अन्य नेत्रहीन विद्यालय को दो अलमारियां प्रदान की गईं, जिनकी चाबी औपचारिक रूप से सौंपी गई। इस मौके पर सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट हुब्बल्ली के कार्यकारिणी सदस्य किशोर पटेल गोलिया चौधरियान, बाबूलाल सीरवी, बालकृष्ण सराफ, फाउंडेशन के अमरेश हिप्पारागी, अमृत पटेल, सीईओ डॉ. सुनील कुमार कुकनूर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुति
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्यार्थियों ने गायन, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ब्रेल दिवस की महत्ता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। अतिथियों का शॉल ओढाकर एवं माल्यार्पण से सम्मान किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / दृष्टिहीनता नहीं, दृढ़ संकल्प की पहचान: हर नेत्रहीन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाएगा मजेठिया फाउंडेशन

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

महाभारत जैसा चीरहरण? पुलिस वैन में भाजपा महिला कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, उसे सुन खौल उठेगा आपका खून

Hubballi Police
राष्ट्रीय

हुब्बल्ली में महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल होने से सियासी घमासान

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश
हुबली

हम्पी से हुब्बल्ली तक: पर्यटन, परंपरा और विकास पर मंथन, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत का अभिनंदन

हुब्बल्ली में प्रवासी समाज के अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत।
हुबली

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच को बम से उड़ाने की धमकी

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच
हुबली

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 6 जनवरी को हुब्बल्ली में, प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.