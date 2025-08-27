जानकारी के अनुसार यह सामने आया है कि मृतक कथित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। परिवार के अनुसार, उसने चैटजीपीटी के साथ बातचीत की, जिसमें उसने अपने आत्मघाती विचारों (सुसाइडल थॉट्स) को साझा किया। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि चैटबॉट ने किशोर को पेशेवर मदद लेने या संकट हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह देने के बजाय, उसके नकारात्मक विचारों को और बढ़ावा दिया। परिवार का दावा है कि चैटजीपीटी की प्रतिक्रियाओं ने किशोर की मानसिक स्थिति को और खराब किया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली।