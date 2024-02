माली में बस हादसा, 31 लोगों की मौत

31 लोगों की मौत



माली में हुस इस बस एक्सीडेंट में 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हैं। इस बात की जानकारी देश के परिवहन मंत्रालय की तरफ से दी गई है।





#BREAKING Thirty-one people dead in Mali after bus plunges off bridge: minister pic.twitter.com/0LIATrGqBL