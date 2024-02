फिलिस्तीन के समर्थन में खुद को आग लगाने वाले अमेरिकी सैनिक की हुई मौत

नई दिल्लीPublished: Feb 28, 2024 10:30:37 am Submitted by: Tanay Mishra

Big Update On US Soldier Who Set Himself On Fire: रविवार को अमेरिकी एयर फोर्स के एक सैनिक ने फिलिस्तीन के समर्थन और इज़रायल-ग़ाज़ा युद्ध के विरोध में इज़रायली दूतावास के सामने खुद को आग लगा दी थी। इस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है।

US air force member set himself on fire in front of Israeli embassy in Washington DC

अमेरिका (United States Of America) में रविवार को एक अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग लगा दी थी। अमेरिकी एयर फोर्स के एक सैनिक ने खुद को आग के हवाले कर दिया था और ट्विच (Twitch) पर इस पूरे घटनाक्रम को लाइव स्ट्रीम भी किया जिसे इंटरनेट पर कई लोगों ने देखा। हालांकि बाद में ट्विच ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इस सैनिक ने रविवार को वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) में स्थित इज़रायली दूतावास के सामने खुद को आग लगाई थी। अब इस सैनिक के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।



खुद को आग लगाने वाले अमेरिकी सैनिक की हुई मौत



इज़रायली दूतावास के सामने खुद को आग लगाने वाले अमेरिकी एयर फोर्स के सैनिक की मौत हो गई है। पहले उसका नाम उजागर नहीं किया गया था, पर अब उसका नाम सामने आ गया है। खुद को आग लगाने वाले अमेरिकी सैनिक का नाम एरॉन बुशनेल (Aaron Bushnell) था और उसकी उम्र 25 साल थी। उसे बचाने की कोशिश की गई पर बचाया नहीं जा सका।



US Air Force member dies after setting himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington DC https://t.co/rfqiPXweJ0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 26, 2024

क्यों लगाईं थी खुद को आग?



एरॉन ने इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) के विरोध और फिलिस्तीन (Palestine) के समर्थन में खुद को आग लगाई। खुद को आग लगाने से पहले एरॉन ने जोर से कहा था, "गाज़ा में हो रहे नरसंहार में पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। मैं इस युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कुछ बेहद ही खतरनाक करने जा रहा हूं, लेकिन फिलिस्तीन में लोगों को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। यह वही है जो शासन करने वाले हमारे वर्ग ने तय किया है कि यह सामान्य होगा। फिलिस्तीन को आज़ाद करो!" ऐसा कहते हुए एरॉन ने खुद को आग लगा दी थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई।



