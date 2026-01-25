पाकिस्तान: लाहौर के होटल में लगी आग ने ली 3 जान, सवालों के घेरे में सुरक्षा मानक

मिली जानकारी के मुताबिक, आग की शुरुआत इंडिगो होटल के बेसमेंट से हुई। रेस्क्यू 1122 के महानिदेशक रिजवान नसीर ने बताया कि होटल के बेसमेंट में स्थित एक बॉयलर को गर्म करने के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जहां अचानक विस्फोट के साथ आग भड़क उठी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि होटल के कर्मचारियों ने शुरुआत में खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया और बचाव सेवाओं को तुरंत सूचित नहीं किया। रेस्क्यू टीम को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:25 बजे सूचना मिली, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। धुएं के कारण दम घुटने और झुलसने से 25 वर्षीय शहरयार, 30 वर्षीय इमरान और 30 वर्षीय रियाज की मौत हो गई।