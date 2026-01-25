25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान: लाहौर के होटल में लगी आग ने ली 3 जान, सवालों के घेरे में सुरक्षा मानक

लाहौर के इंडिगो होटल में भीषण आग से 3 की मौत। मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बॉयलर विस्फोट के बाद सुरक्षा जांच और नई बिल्डिंग ग्रेडिंग प्रणाली के कड़े निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 25, 2026

Lahore Hotel Fire

लाहौर स्थित होटल में लगी आग।(X/@MaryamNSharif)

Lahore Hotel Fire: पाकिस्तान के लाहौर स्थित गुलबर्ग में शनिवार को एक बहुमंजिला होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। आग लगने की सूचना पर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मोर्चा संभाला, लेकिन होटल के बेसमेंट में अत्यधिक धुएं और गर्मी के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

मिली जानकारी के मुताबिक, आग की शुरुआत इंडिगो होटल के बेसमेंट से हुई। रेस्क्यू 1122 के महानिदेशक रिजवान नसीर ने बताया कि होटल के बेसमेंट में स्थित एक बॉयलर को गर्म करने के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जहां अचानक विस्फोट के साथ आग भड़क उठी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि होटल के कर्मचारियों ने शुरुआत में खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया और बचाव सेवाओं को तुरंत सूचित नहीं किया। रेस्क्यू टीम को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:25 बजे सूचना मिली, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। धुएं के कारण दम घुटने और झुलसने से 25 वर्षीय शहरयार, 30 वर्षीय इमरान और 30 वर्षीय रियाज की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री की निगरानी और सख्त निर्देश

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने 'सेफ सिटी' के आधुनिक ड्रोन कैमरों के माध्यम से निकासी प्रक्रिया का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस घटना को 'गंभीर सुरक्षा चूक' करार देते हुए पूरे पंजाब में वाणिज्यिक बॉयलरों और गैस सिलेंडरों की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

कराची में शॉपिंग मॉल में आग से 70 लोगों की हुई थी मौत

यह घटना पाकिस्तान में बढ़ते अग्नि हादसों की कड़ी में नया है। हाल ही में कराची के एक शॉपिंग मॉल में लगी आग ने 70 से अधिक लोगों की जान ली थी, जिसके बाद से पूरे देश में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 12:33 am

Hindi News / World / पाकिस्तान: लाहौर के होटल में लगी आग ने ली 3 जान, सवालों के घेरे में सुरक्षा मानक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन से समझौता किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने कर ली बड़ी तैयारी

विदेश

वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का वीडियो लीक, लोगों की जान बचाने के लिए हमें झुकना पड़ा, ‘हमें सिर्फ 15 मिनट में…’

विदेश

चीन ने बनाया दुनिया का पहला ‘फाइबर चिप’, कपड़ों को कम्प्यूटर बना देगा यह बाल बराबर धागा

World's First Fiber Chip
विदेश

ऑफिस में मजाक करना पड़ा भारी, अमेरिका के टेक्सास में कर्मचारी को गंवानी पड़ी नौकरी; जानिए पूरा मामला

employee
विदेश

Explain: मॉरीशस को चागोस द्वीप सौंपने पर यूटर्न! क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आया ब्रिटेन?

Keir Starmer
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.