पाकिस्तान: लाहौर के होटल में लगी आग ने ली 3 जान, सवालों के घेरे में सुरक्षा मानक

लाहौर स्थित होटल में लगी आग।(X/@MaryamNSharif)
Lahore Hotel Fire: पाकिस्तान के लाहौर स्थित गुलबर्ग में शनिवार को एक बहुमंजिला होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। आग लगने की सूचना पर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मोर्चा संभाला, लेकिन होटल के बेसमेंट में अत्यधिक धुएं और गर्मी के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
मिली जानकारी के मुताबिक, आग की शुरुआत इंडिगो होटल के बेसमेंट से हुई। रेस्क्यू 1122 के महानिदेशक रिजवान नसीर ने बताया कि होटल के बेसमेंट में स्थित एक बॉयलर को गर्म करने के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जहां अचानक विस्फोट के साथ आग भड़क उठी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि होटल के कर्मचारियों ने शुरुआत में खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया और बचाव सेवाओं को तुरंत सूचित नहीं किया। रेस्क्यू टीम को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:25 बजे सूचना मिली, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। धुएं के कारण दम घुटने और झुलसने से 25 वर्षीय शहरयार, 30 वर्षीय इमरान और 30 वर्षीय रियाज की मौत हो गई।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने 'सेफ सिटी' के आधुनिक ड्रोन कैमरों के माध्यम से निकासी प्रक्रिया का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस घटना को 'गंभीर सुरक्षा चूक' करार देते हुए पूरे पंजाब में वाणिज्यिक बॉयलरों और गैस सिलेंडरों की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।
यह घटना पाकिस्तान में बढ़ते अग्नि हादसों की कड़ी में नया है। हाल ही में कराची के एक शॉपिंग मॉल में लगी आग ने 70 से अधिक लोगों की जान ली थी, जिसके बाद से पूरे देश में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
