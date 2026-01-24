शांति की मेज पर बरसीं मिसाइलें! 6,000 इमारतें जमींदोज, हवाई हमले के बीच यूक्रेन-रूस-अमेरिका वार्ता खत्म

वार्ता शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार को समाप्त हुई। यह युद्ध शुरू होने के बाद रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच पहली प्रत्यक्ष त्रिपक्षीय बैठक थी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई इन बातचीतों में क्षेत्रीय मुद्दों, खासकर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास (डोनेत्स्क और लुहांस्क) पर फोकस रहा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिखी। रूस ने मांग की कि यूक्रेन ने पूर्वी क्षेत्रों से अपनी सेना हटाई जाए, जो रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दावोस में कहा था कि शांति समझौता 'लगभग तैयार' है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन कोई भूमि नहीं छोड़ेगा, खासकर पूर्वी हिस्से की।