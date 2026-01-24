24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस ने दागे 370 ड्रोन और 21 मिसाइलें, 90% यूक्रेन अंधेरे में! क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

कीव ने दावा किया है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 370 से अधिक ड्रोन और 21 मिसाइलें दागीं। मॉस्को पर जानबूझकर शांति वार्ता को कमजोर करने का आरोप लगाया, क्योंकि रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के वार्ताकार लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे दिन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 24, 2026

Russia launches drones

रूस ने दागे ड्रोन और मिसाइलें

कीव ने दावा किया है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 370 से अधिक ड्रोन और 21 मिसाइलें दागीं। मॉस्को पर जानबूझकर शांति वार्ता को कमजोर करने का आरोप लगाया, क्योंकि रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के वार्ताकार लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे दिन की चर्चा के लिए अबू धाबी में मिले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे हाल के हफ्तों में सबसे भारी हवाई हमलों में से एक बताया।

कीव और खारकीव पर मुख्य निशाना

हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खारकीव को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। कीव में कई जिलों में ड्रोन हमले दर्ज हुए, जहां आग लगने की घटनाएं हुईं। खारकीव में भी कई इलाकों पर हमले हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, हमलों से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और हजारों परिवार अंधेरे में रहे। कुल मिलाकर 88,000 परिवारों को अस्थायी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

यूक्रेन ने रूस पर लगाया शांति प्रक्रिया तोड़ने का आरोप

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्रिय सिबिगा ने कहा, सिनिकल तरीके से पुतिन ने अबू धाबी में अमेरिका समर्थित शांति प्रक्रिया के दौरान यूक्रेन पर क्रूर बड़े पैमाने का मिसाइल हमला करवाया। उनकी मिसाइलें न सिर्फ हमारे लोगों पर, बल्कि नेगोशिएशन टेबल पर भी गिरीं। उन्होंने आगे कहा, शांति प्रयास? यूएई में त्रिपक्षीय बैठक? कूटनीति? यूक्रेनियंस के लिए यह रूसी आतंक की एक और रात थी। जेलेंस्की ने भी इसे युद्ध जारी रखने की मंशा बताया।

13 लोग घायल, शांति प्रयासों को झटका

हमलों में कम से कम 13 लोग घायल हुए कीव में 2 गंभीर रूप से, जबकि खारकीव में 11। कोई बड़ी मौत की खबर नहीं आई, लेकिन हमले ने ऊर्जा ढांचे और नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने इसे रूस की ओर से शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश करार दिया।

वार्ता जारी, लेकिन तनाव बढ़ा

अबू धाबी में चल रही बातचीत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा कि चर्चा युद्ध समाप्त करने के पैरामीटर्स और आगे की नेगोशिएशन प्रक्रिया पर केंद्रित थी। हालांकि, पूर्वी डोनबास क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दे अनसुलझे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस की यह कार्रवाई वार्ता की गंभीरता पर सवाल उठाती है। युद्ध शुरू होने के लगभग चार साल बाद यह हमला शांति की उम्मीदों को झटका देता है, जहां लाखों लोग विस्थापित और हजारों मौतें हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

‘गलत नहीं हूं तो झुकूं क्यों?’ थरूर के तेवर देख कांग्रेस नेतृत्व परेशान, राहुल गांधी के साथ खींचतान की असली वजह आई सामने
राष्ट्रीय
Shashi Tharoor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 06:05 pm

Published on:

24 Jan 2026 05:52 pm

Hindi News / World / रूस ने दागे 370 ड्रोन और 21 मिसाइलें, 90% यूक्रेन अंधेरे में! क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UAE शांति वार्ता से पहले मंत्री ने कहा, 'पुतिन की असली जगह...'

Russian Attack on Kyiv
विदेश

बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

Snake fights honey badger
विदेश

हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

Car launched into air
विदेश

क्या रूस से भारत की दूरी, चीन के लिए अमेरिका का 'मास्टरप्लान' है?

Trump Tariff Policy
कारोबार

Japan: रेस्टोरेंट में किसी ने की उल्टी, तो स्टाफ ने मशीन नहीं हाथों से की सफाई; जापानी 'Civic Sense' देख भारतीय रह गए दंग

japan civic sense
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.