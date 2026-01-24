रूस ने दागे 370 ड्रोन और 21 मिसाइलें, 90% यूक्रेन अंधेरे में! क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

कीव ने दावा किया है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 370 से अधिक ड्रोन और 21 मिसाइलें दागीं। मॉस्को पर जानबूझकर शांति वार्ता को कमजोर करने का आरोप लगाया, क्योंकि रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के वार्ताकार लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे दिन की चर्चा के लिए अबू धाबी में मिले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे हाल के हफ्तों में सबसे भारी हवाई हमलों में से एक बताया।