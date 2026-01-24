‘गलत नहीं हूं तो झुकूं क्यों?’ थरूर के तेवर देख कांग्रेस नेतृत्व परेशान, राहुल गांधी के साथ खींचतान की असली वजह आई सामने

शशि थरूर और राहुल गांधी में जारी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थरूर एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए है। कांग्रेस की अहम बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद सियासी अटकलों का बाजार गरम है। इस पूरे मामले में अब शशि थरूर का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने रुख को लेकर वे अडिग हैं, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कदमों का समर्थन करना, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का तरीका भी शामिल है।