ऑफिस में मजाक करना पड़ा भारी, अमेरिका के टेक्सास में कर्मचारी को गंवानी पड़ी नौकरी; जानिए पूरा मामला

दरअसल, कर्मचारी मजाक-मजाक में अपने मैनेजर से कह बैठा कि उसके पास “विक्टोरियन बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली” (immune system) जैसी कमजोरी है। उसका उद्देश्य केवल माहौल को थोड़ा मजाकिया बनाना था, लेकिन मैनेजर और मालिक ने इसे गंभीरता से लिया। कंपनी की तरफ से कर्मचारी से कहा गया कि वह एक इम्यूनोलॉजिस्ट (प्रतिरक्षा विशेषज्ञ) से मेडिकल सर्टिफिकेट लाकर यह साबित करे कि उसे यह बीमारी नहीं है। इस पर कर्मचारी ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह मजाक कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके, अगले दिन उसे बिना किसी स्पष्ट वैध कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया।