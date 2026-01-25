Explain: मॉरीशस को चागोस द्वीप सौंपने पर यूटर्न! क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आया ब्रिटेन?

पहले डील के पक्ष में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसे महामूर्खता करार दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन के विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे 1966 की ब्रिटेन-अमरीका संधि का उल्लंघन कहा। शनिवार को कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने कहा कि बिल वापस लेने का फैसला उन सभी लोगों की जीत है जो चागोस को सौंपने के खिलाफ खड़े थे। हालांकि, लेबर सरकार ने साफ किया है कि बिल को दोबारा पेश किया जाएगा।