‘अब फैसला अमेरिका के हाथ में’, शांति वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया जवाब

इराक की राजधानी बगदाद में 'ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में ईरानी विदेश मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान अराघची ने कहा, "हमने सात दिन का एक विशेष प्लान बनाया है और कहा है कि अगर जरूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है और 7 दिनों के भीतर समुद्री आवाजाही सामान्य हो सकती है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है।"