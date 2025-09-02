अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,100, भारत ने भेजी मदद

अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के बाद मदद के लिए सबसे पहले भारत आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस दर्दनाक आपदा पर शोक जताते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने भी इस मामले में अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी (Mawlawi Amir Khan Muttaqi) से बात की थी। भारत ने अफगानिस्तान में 1000 परिवारों के लिए टेंट पहुंचाए हैं। इसके साथ ही भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार तक 15 टन खाद्य सामग्री भी पहुंचाई गई है। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए और राहत सामग्री भी भेजी जाएगी।