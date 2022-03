महामारी के बाद क्यूबा में केकड़ों का आतंक, हर तरफ से घिरे लोग

कोरोना महामारी से अभी राहत मिलनी शुरू ही हुई थी कि केकड़ों के आतंक ने क्यूबा के लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

कोरोना महमारी के बाद क्यूबा देश इन दिनों केकड़ों के आतंक से परेशान है। केकड़ों ने क्यूबा के कई तटीय इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है। जिस गति से ये केकड़े समुद्र से बाहर निकलर जमीन पर आ रहे हैं वप किसी फिल्मी दृश जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे सभी अपना कोई बदला लेने के लिए निकले हैं। लाल, पीले, नारंगी और काले रंग के केकड़ों के खड़ी से लेकर सड़कों, दीवारों, जंगलों और घरों पर जगह जगह कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। क्यूबा में जो इलाका केकड़ों के आतंक से सबसे अधिक परेशान है वो बे ऑफ पिग्स है।

After Corona pandemic fresh swarms of crabs invade Cuba´s Bay of Pigs