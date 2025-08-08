कोल्डप्ले विवाद के बाद अब ओनलीफैंस स्कैंडल में फंसे एंडी बायरन, मॉडल्स के साथ वीडियो कॉलिंग के लिए खर्च किए करोड़ों रुपये

बायरन अपनी कंपनी की एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट के साथ कोल्डप्ले के कॉनसर्ट में गए थे जहां वह एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हुए किस कैम पर रिकॉर्ड हो गए थे। इसके बाद जैसे ही दोनों ने देखा की वह कॉनसर्ट में मौजूद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है, वह एक दूसरे से दूर हट गए और कैमरा की नजर से छिपने लगे थे। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद में कंपनी ने दोनों अधिकारियों से इस्तीफा ले लिया था और दोनों के बीच अफेयर की जांच भी की थी। बायरन और कैबोट दोनों के ही शादीशुदा होते हुए एक दूसरे से अफेयर करने की लोगों ने कड़ी आलोचना की थी।