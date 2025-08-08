कोल्डप्ले विवाद के बाद अब ओनलीफैंस स्कैंडल में फंसे एंडी बायरन, मॉडल्स के साथ वीडियो कॉलिंग के लिए खर्च किए करोड़ों रुपये

कोल्डप्ले के कॉनसर्ट से वायरल हुए टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ एंडी बायरन एक बार फिर विवादों में घिर गए है। जहां पहले ही वह शादीशुदा होने के बावजूद अपनी सहकर्मी क्रिस्टिन कैबोट के साथ कथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने के लिए लोगों की कड़ी आलोचना का सामना कर रहे है वहीं अब बायरन के एडल्ट प्लेटफॉर्म ओनलीफैंस से जुड़े होने की खबर भी सामने आ रही है। बायरन की पत्नी मेगन केरिगन द्वारा साझा किए गए एक लीक प्राइवेट चैट से यह खुलासा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बायरन ने ओनलीफैंस के सब्सक्रिप्शन पर करोड़ों रूपये खर्च कर चुके है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी मॉडल्स के साथ वीडियो कॉलिंग और एक्सक्लूसिव इंटिमेट वीडियो कंटेट के लिए बायरन ने 22 दिन में 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपए) से ज्यादा खर्च किए है। द ब्लास्ट के मुताबिक, एंडी बायरन ने कथित तौर पर सिर्फ 23 वर्षीय ओनलीफ़ैंस क्रिएटर सोफी रेन के साथ वीडियो कॉल्स पर 40 हजार डॉलर (35 लाख रुपये से ज़्यादा) खर्च किए हैं। केरिगन की शेयर की गई चैट के अनुसार, बायरन सोफी के साथ अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते थे।
बायरन अपनी कंपनी की एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट के साथ कोल्डप्ले के कॉनसर्ट में गए थे जहां वह एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हुए किस कैम पर रिकॉर्ड हो गए थे। इसके बाद जैसे ही दोनों ने देखा की वह कॉनसर्ट में मौजूद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है, वह एक दूसरे से दूर हट गए और कैमरा की नजर से छिपने लगे थे। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद में कंपनी ने दोनों अधिकारियों से इस्तीफा ले लिया था और दोनों के बीच अफेयर की जांच भी की थी। बायरन और कैबोट दोनों के ही शादीशुदा होते हुए एक दूसरे से अफेयर करने की लोगों ने कड़ी आलोचना की थी।