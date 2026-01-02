2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

मातम में बदला नया साल! जर्मनी में आग से बचने के लिए भारतीय छात्र ने बड़ी बिल्डिंग से लगा दी छलांग, मौत

जर्मनी में एक दुखद घटना हुई है। नए साल की शाम में एक अपार्टमेंट में आग लगने से एक भारतीय छात्र ऋतिक रेड्डी ने बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वह तेलंगाना का रहने वाला था और जर्मनी में मास्टर्स कर रहा था।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 02, 2026

जर्मनी में एक दुखद घटना हुई है। नए साल की शाम में एक अपार्टमेंट में भयानक आग लाग गई। जिससे बचने की कोशिश में एक भारतीय छात्र ने बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जिससे उसी मौत हो गई है।

इस हादसे में मरने वाले छात्र की पहचान ऋतिक रेड्डी के रूप में हुई है। वह तेलंगाना में जनगांव जिले के मलकापुर गांव का रहने वाला है। ऋतिक जर्मनी के मैगडेबर्ग में यूरोप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था।

तेलंगाना से किया था ग्रेजुएशन

उसने तेलंगाना में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की और 2023 में आगे की पढाई के लिए जर्मनी चला गया था। वहां जिस अपार्टमेंट में वह रह रहा था, उसमें अचानक आग लग गई। जो तेजी से फैल गई और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।

आग की लपटों से खुद को बचाने के लिए ऋतिक तुरंत बिल्डिंग से कूद गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

अब पार्थिव शव को भारत लाने की तैयारी

इस हादसे के बाद से ऋतिक का परिवार गहरे सदमे में है। अब उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब परिवार ने विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास (जर्मनी) और तेलंगाना सरकार से शव जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की अपील की है।

उधर, जर्मन अधिकारियों ने आग कैसे लगी? इसका कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। यह घटना विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक चेतावनी है कि आपात स्थिति में सावधानी बरतें। हाल के महीनों में विदेशों में तेलुगु छात्रों की मौतों की कई घटनाएं सामने आई हैं।

महीने भर पहले अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की हुई थी मौत

इससे पहले, अमेरिका में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के छात्र पवन कुमार रेड्डी की महीने भर पहले दुखद मौत हो गई थी। यह घटना रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिसने परिवार और समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया।

वह दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे। इसके बाद, रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दोस्तों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

विदेश / मातम में बदला नया साल! जर्मनी में आग से बचने के लिए भारतीय छात्र ने बड़ी बिल्डिंग से लगा दी छलांग, मौत

