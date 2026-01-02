मातम में बदला नया साल! जर्मनी में आग से बचने के लिए भारतीय छात्र ने बड़ी बिल्डिंग से लगा दी छलांग, मौत

इस हादसे के बाद से ऋतिक का परिवार गहरे सदमे में है। अब उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब परिवार ने विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास (जर्मनी) और तेलंगाना सरकार से शव जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की अपील की है।